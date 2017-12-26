Суд вынес приговор по делу о перестрелке на Рочдельской улице

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник приговорил к тюремному заключению на сроки от двух до четырех лет трех бывших полицейских, которые не смогли предотвратить перестрелку у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы, после которой был задержан "вор в законе" Шакро Молодой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Татьяна Васюченко признала подсудимых виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Оперуполномоченный Ильдар Шакиров приговорен к 3 годам и 6 месяцам заключения, участковый Ринат Зинатуллин и сослуживец Шакирова Денис Ромашкин — к 2 и 4 годам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима. Помимо этого, суд запретил им несколько лет после освобождения занимать должности на госслужбе.

По данным следствия, конфликт разгорелся между адвокатами, представляющими интересы владелицы ресторана Elements Жанны Ким, и криминальными авторитетами, отстаивающими позицию дизайнера Фатимы Мисиковой, которая настаивала на возврате ей долга в восемь миллионов рублей.

Оперуполномоченный Ильдар Шакиров приехал в ресторан Elements после звонка в полицию. Затем туда приехали участковый Ринат Зинатуллин и сослуживец Шакирова Денис Ромашкин. По версии следствия, стражи порядка даже не пытались предотвратить перестрелку.

Изначально их заподозрили в халатности, но затем ужесточили обвинение до злоупотребления полномочиями. Подсудимым грозило до десяти лет лишения свободы. Потерпевшим по этому делу проходит экс-сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев, который во время инцидента, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух человек и еще нескольких ранил.