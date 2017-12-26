НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Массовое отравление почти сотни человек на "Празднике топора" в Томской области в августе этого года произошло из-за зараженных кишечной палочкой блюд, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по региону.

Первые сообщения, что участники фестиваля "Праздник топора" в селе Зоркальцево Томского района были доставлены в больницы с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру, появились 16 августа. Всего к врачам обратились 129 человек, из них около 30 человек госпитализировали. Глава региона Сергей Жвачкин в связи с массовым отравлением закрыл фестиваль.

"В ходе лабораторных исследований выявлено, что причиной возникновения заболеваемости среди участников и организаторов праздника послужило употребление зараженных энтеропатогенной кишечной палочкой — эшерихия коли (Escherichia coli) готовых блюд, приготовленных ООО "Аккурат". От больных, сотрудников кулинарного цеха и из продуктов питания выделены идентичные изоляты энтеропатогенной эшерихии коли", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, массовое отравление вызвало нарушение сотрудниками пищеблока санитарных правил и норм в процессе приготовления, хранения и транспортировки готовых блюд, что привело к накоплению патогенных микробов. По данным ведомства, пострадали 90 человек.

По итогам эпидрасследования в отношении компании "Аккурат" Кировский районный суд Томска приостановил работы предприятия на 90 дней. За многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

"Праздник топора" — масштабное международное соревнование резчиков и плотников, которое дополнено культурной программой. Фестиваль, который является визитной карточкой Томской области, проходит в парке под открытым небом. В 2016 году фестиваль посетили около 140 тысяч человек.