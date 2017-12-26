Суд оправдал новосибирскую учительницу по делу о гибели школьницы в походе

НОВОСИБИРСК, 26 дек — РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска оправдал бывшего педагога одного из местных лицеев по делу о гибели школьницы в горах Алтая во время турпохода, сообщается во вторник на сайте суда.

Несчастный случай произошел утром 31 июля 2015 года в Республике Алтай во время туристического похода под руководством учителя Розы Тарасовой. Четырнадцатилетняя ученица сорвалась с девятиметрового обрыва и погибла. Учителя обвинили в халатности, повлекшей смерть человека.

"Суд пришел к выводу, что произошедший несчастный случай, повлекший смерть А., не являлся следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения Тарасовой Р.М. своих профессиональных обязанностей, в связи с чем она оправдана… в связи с отсутствием в деянии состава преступления", — говорится в сообщении.

В суде пояснили, что по результатам рассмотрения уголовного дела, в том числе допроса более 70 свидетелей и исследования представленных сторонами материалов, суд пришел к выводу, что на стадии подготовки и организации похода Тарасова как руководитель туристской группы приняла все зависящие от нее и достаточные меры по доведению до участников похода и их родителей требований к каждому члену группы по поведению, дисциплине и так далее. В походе учитель также приняла все меры для обеспечения безопасности, но не могла предвидеть и предотвратить гибель девочки, говорится в сообщении.

Обвинение же настаивало на том, что учитель недобросовестно и небрежно отнеслась к своим обязанностям, в частности, взяла школьницу в поход без письменного согласия родителей и медосмотра, а также повела группу по технически сложному участку местности при наличии рядом не представляющих опасности троп.

Приговор суда пока не вступил в силу.