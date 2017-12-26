Автобусы в Москве проверили после аварии у "Славянского бульвара"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Все автобусы "Мосгортранса" и частных перевозчиков в российской столице проверили после аварии на западе Москвы по поручению мэра города Сергея Собянина, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта Москвы во вторник.

В понедельник пассажирский автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". Инцидент унес жизни пяти человек, еще 15 получили ранения. Полиция задержала водителя транспортного средства. Экспертная группа ГАЗ провела предварительный анализ и сообщила, что водитель не пытался тормозить.

"По поручению мэра Москвы организована внеплановая проверка автопарков всех перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве — это ГУП "Мосгортранс" и частные перевозчики, которые работают по государственным контрактам. На балансе этих предприятий более восьми тысяч автобусов. Проверка закончена до выхода автобусов на линию – к пяти часам утра. Дополнительную проверку прошли все восемь тысяч автобусов", — рассказали в пресс-службе.

Специалисты провели диагностику всех систем и оборудования, влияющего на безопасность перевозок: двигателей, трансмиссий и тормозных механизмов, электронного оборудования и других бортовых систем. Также проверена документация о прохождении планового технического обслуживания подвижного состава, отметили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что уделяют особое внимание процессу прохождения медицинского осмотра водителей перед выходом на линию.

"Мосгортранс" использует автоматизированную систему предрейсовых осмотров. По результатам скрининга не допускают до работы в среднем 40 сотрудников каждый день ‒ это примерно 0,4 процента от общего количества. Количество водителей рассчитано таким образом, чтобы даже с учетом этого отсева все маршруты заработали в срок", — заключили в пресс-службе.