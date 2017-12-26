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Происшествия

На Сахалине из-за мощного циклона оказались обесточены почти 30 сел

06:5926.12.2017
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкСнежный циклон. Архивное фотоСнежный циклон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Почти 30 сел на Сахалине полностью обесточены из-за мощного снежного циклона, еще 13 остались без света частично, сообщает во вторник пресс-служба "Сахалинэнерго".

Железная дорога. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На Сахалине частично восстановили прерванное движение поездов
"Сахалинэнерго" продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных сегодня мощным снежным циклоном… Во вторник энергетики восстановили электроснабжение еще пяти населённых пунктов", — говорится в сообщении.

Свет дали в дома города Томари, сел Ясное Тымовского района, Новое Макаровского района и Тельновское Углегорского района. Также полностью возобновлена подача электроэнергии планировочным районам Южно-Сахалинска.

Наиболее сложная ситуация, по словам энергетиков, сохраняется в центральных и северных районах острова, где по-прежнему бушует сильная метель с ураганным ветром.

По состоянию на 14.00 (6.00 мск) вторника обесточены села Чир-Унвд, Иркир, Красная Тымь, Тымовского района, Ожидаево, Правда, Пионеры, Холмского района, Поречье, Ольшанка, Орлово, Лесогорское, Надеждино, Краснополье, Никольское Углегорского района, Урожайное, Новоселово, Заречное, Парусное, Белинское Томаринского района, Лопатино, Ясноморское, Восточное Макаровского района, Рощино Смирныховского района, Дуэ, Зональное, Адо-Тымово, Молодежное Александровск-Сахалинского района, частично – города Холмск, Углегорск, Шахтерск, Александровск-Сахалинский, села Чистоводное, Яблочное, Чехов Холмского района, Горнозаводск Невельского района, Ильинское, Красногорск Томаринского района, Никольское, Краснополье Углегорского района, Кировское Александровск-Сахалинского района.

Снежные заторы на трассах. Архивное фото
© Фото : Артур Гутман
На занесенной снегом трассе на Сахалине застрял автобус с 30 пассажирами
Село Бошняково Углегорского района запитано от дизельгенератора.

В целом при прохождении циклона, который сопровождается штормовым ветром и мокрым снегом, произошли семь отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, шесть ЛЭП — 110 кВ, шесть ЛЭП – 35 кВ и еще 93 ЛЭП – 6-10 кВ. Отключены 419 трансформаторных подстанций, сообщили в "Сахалинэнерго".

"Работы на линиях электропередачи осложняются продолжающейся непогодой – сильным ветром и мокрым снегом. Из-за заметенных дорог затруднен доступ к электроустановкам", — добавили в компании.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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RUKAPOMOHI
И долго такое будет продолжаться? Они что, совсем не в курсе, какие погоды у них там бывают? А если завтра война или какое другое мероприятие?
07:12
26.12.2017
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