СК проводит проверку по факту схода вагонов на Транссибирской магистрали

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку после схода с рельсов 12 грузовых вагонов на Транссибирской магистрали, движение на аварийном перегоне остановлено, сообщает Восточно-сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел в Забайкалье в ночь на вторник.

"В 4 часа 50 минут по местному времени (22.50 понедельника мск) в Хилокском районе Забайкальского края на перегоне Бада – Жипхеген Забайкальской железной дороги произошел сход 12 вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда №2034. По данному факту… проводится доследственная проверка… В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Повреждены 150 метров четного и 100 метров нечетного пути, а также три опоры контактной сети. Задержан пассажирский состав Пекин — Москва.

"Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы", — сообщает следственный орган.