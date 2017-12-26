Циклон на Камчатке: закрыты дороги, отменены уроки в школах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. На Камчатке из-за мощного циклона, который обрушился на полуостров в ночь с понедельника на вторник, прервано авиасообщение, перекрыты некоторые краевые трассы, отменены занятия в школах.

"Пургуют" на запасных аэропортах

По данным синоптиков, под влияние атмосферного вихря попали Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский и Алеутский районы. Днем во вторник там ожидается местами сильный снег, метель, на дорогах — гололед и снежные заносы.

Главный аэропорт Камчатки, ранее закрытый по причине образования снежных заносов на полосе, возобновил свою работу. Однако межрегиональные рейсы на полуостров пока не летят. На запасных аэродромах находятся три самолёта: два, летевшие на полуостров из Москвы, и рейс из Новосибирска.

"Шереметьевский рейс остаётся на запасном аэродроме в Хабаровске, ещё один борт из столицы (Внуково) отправлен в Магадан. В столице Колымы находится также летевший на Камчатку самолёт из Новосибирска. Ещё два рейса из Хабаровска и Владивостока остаются в городах вылета", — сообщили РИА Новости в Центре управления в кризисных ситуация ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Низкая видимость на дорогах

Там добавили, что задержанные рейсы ждут на Камчатке к вечеру вторника. Полёты местной авиации отменены.

Спасатели просят автомобилистов Камчатки воздержаться от выезда на краевые трассы. На некоторых участках дорог низкая видимость. В частности, по этой причине закрыт участок автодороги посёлок Усть-Большерецк – посёлок Октябрьский.

"Ограничение на передвижение всех видов транспорта в указанном районе, вызванное ограниченной видимостью (низовая метель), вводится с 11:00 часов до 18:00 по камчатскому времени 26 декабря. Скопления автотранспорта на дорогах нет", — сообщает "Камчатуправтодор".

Спасатели патрулируют дороги, а в случае необходимости готовы оказывать помощь водителям транспортных средств. К развёртыванию подготовлены пункты обогрева.

Вынужденные каникулы

В школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия. В первую смену дома разрешили остаться только учащимся начальных классов, во вторую смену занятия отменили для всех.

По информации синоптиков, неблагоприятные погодные условия в южных районах Камчатки сохранятся до среды. В горных районах края действует предупреждение о лавинной опасности. Туристам рекомендовано воздержаться от их посещения. Кроме того, у берегов полуострова бушует шторм, волны могут достигать в высоту 8-9 метров. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.