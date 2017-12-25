Водитель автобуса, въехавшего в переход, не пытался тормозить, считает ГАЗ

22:1025.12.2017
(обновлено: 23:30 25.12.2017)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Колеса попавшего в ДТП в Москве автобуса в начале движения были резко вывернуты вправо, он направлялся со значительным отклонением от маршрута следования, сообщает группа "ГАЗ" по результатам предварительного анализа происшествия.
"При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился", — добавляет компания.
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