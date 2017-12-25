В Ингушетии не осталось "спящих" ячеек террористов, заявил Евкуров

НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров надеется, что в регионе не осталось "спящих" ячеек международных террористических организаций.

Вечером 5 ноября два жителя Ингушетии обстреляли сотрудников полиции, дежуривших на посту ДПС у поселка Яндаре. Один из нападавших проник в помещение поста и привел в действие взрывное устройство, один полицейский погиб, пятеро получили ранения. Второй нападавший был ликвидирован в ходе завязавшегося боя. По подозрению в пособничестве нападавшим задержаны пять жителей региона.

"Сегодня нет никаких ярко выраженных угроз. Арестованные и те двое — тот, что подорвался, и уничтоженный, они были на заметке у правоохранительных органов. Это была так называемая спящая ячейка. Надеюсь, что таких ячеек у нас не осталось", — сказал Евкуров в понедельник на пресс-конференции в Магасе.

Он добавил, что ситуация с безопасностью в республике находится под контролем, органы правопорядка имеют довольно серьезный опыт не только в раскрытии, но и в предупреждении подобных угроз.

Глава региона напомнил, что во время выборов президента страны и чемпионата мира по футболу все спецслужбы и органы власти будут работать в усиленном режиме.

"И тот, кто посмеет каким-то образом помешать этому процессу, выполняя приказ из-за границы, он не должен даже мало-мальски думать о пощаде. К нему будет такое же отношение, если не более жесткое", — подчеркнул Евкуров.