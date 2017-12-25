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Происшествия

Автобус въехал в подземный переход в Москве: пять человек погибли

Сюжет:
ДТП с автобусом на Можайском шоссе (62)
18:1225.12.2017
(обновлено: 19:18 25.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАвтобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пять человек погибли и девять оказались в больницах после того, как автобус съехал по ступенькам в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Водитель автобуса задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ДТП с четырьмя погибшими: в Москве автобус протаранил толпу

На данный момент рассматривается две версии ЧП: неисправность автобуса и то, что водитель не справился с управлением. По данным источника, знакомого с ситуаций, о теракте речи не идет. Как сообщает СК России, задержанный водитель рассказал, что находившийся на остановке автобус начал самостоятельно движение, остановить его не получилось, так как отказали тормоза.

Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим, на место ЧП приехал мэр столицы Сергей Собянин. После аварии Собянин поручил провести проверку всего столичного автобусного парка. Столичные власти окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим.

Погибшие и пострадавшие

Пять человек погибли, трое пострадавших находятся в больницах, сообщила пресс-служба ГУМВД. Позднее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили о девяти госпитализированных и о четырех погибших на месте ЧП.

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© Ruptly , МЧС РФ
Автобус въехал в толпу у метро "Славянский бульвар". Съемка камеры слежения

"В результате ДТП на Кутузовском проспекте пострадало 15 человек. Из них четыре человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ № 67 им. Ворохобова, больницу им. Юдина и детскую городскую больницу им. Сперанского", — сообщили в департаменте.

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На западе Москвы опознали тела трех жертв аварии, сообщил источник
По данным ведомства, двум людям медицинская помощь была оказана на месте. Для эвакуации пострадавших была задействована санитарная авиация. Как сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы Леонид Печатников, среди пострадавших один несовершеннолетний, он госпитализирован.

К ликвидации происшествия были привлечены свыше 90 человек и 35 единиц техники. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, автобус, съехавший в подземный переход, вытащили с помощью спецтехники.

Предварительные версии

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Водитель въехавшего в толпу автобуса рассказал свою версию произошедшего
ГУМВД выдвигает две версии ДТП с автобусом: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.

"В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего — водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства", — говорится в сообщении.

По данным другого знакомого с ситуацией источника агентства, версия теракта в качестве причины въезда автобуса в подземный переход на западе Москвы не рассматривается.

В соцсетях быстро появились сообщения очевидцев трагедии. "Около получаса назад у ст.м. Славянский бульвар случилась авария — автобус въехал в подземный переход… Это случилось на моих глазах, я в это время сидела в автобусе в нескольких метрах от трагедии. Меня до сих пор трясет, это ужасно ужасно ужасно", — рассказала очевидица в своем аккаунте в Twitter (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтакте
В ГУМВД назвали возможные версии ДТП на западе Москвы
Очевидец происшествия Владимир, который сел в съехавший в переход автобус, рассказал РИА Новости, что транспортное средство тронулось внезапно.

"Мы были в числе пассажиров этого автобуса. Автобус – "сколковский экспресс". Он должен был отъезжать в 15.00. Мы пришли раньше с товарищем — примерно в 14.45. Мы купили билеты, сели. До этого разговаривали с этим водителем… Он нормально разговаривал, нам показался адекватным, только был немного хмурый и неприветливый… И через минуты две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переход. Он стоял – и резко, внезапно поехал", — рассказал он.

Водитель задержан

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Полиция подтвердила задержание водителя автобуса, въехавшего в переход
Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход, задержан. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мострансавто", водитель 1959 года рождения работает в компании с 2000 года, он гражданин РФ.

В "Мострансавто" также сообщили, что автобус эксплуатировался меньше года.

"Авария произошла с участием автобуса "Мострансавто" в районе 14.30, это маршрут №818 "Сколково — метро Славянский бульвар". Автобус выпущен в 2017 году", — отметил собеседник агентства.

Возбуждено дело

Уголовное дело по двум статьям, об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД, возбудили после аварии с автобусом на западе Москвы, сообщает СК РФ.

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Москве возбудили два дела после того, как автобус въехал в переход метро

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — говорится в релизе.

В ведомстве сообщили, что при расследовании будет изучена техдокументация и назначен ряд судебных экспертиз, включая медосвидетельствование водителя.

По данным СК, водитель автобуса рассказал, что автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала.

При этом в министерстве транспорта Московской области РИА Новости сообщили, что автобус перед рейсом был исправен. В пресс-службе министерства также сообщили, что никаких отклонений в состоянии водителя автобуса, который попал в ДТП, перед рейсом выявлено не было.

Помощь пострадавшим

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП с автобусом
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы оказывают помощь всем пострадавшим в аварии. "Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших", — написал Собянин в Twitter.

По данным МЧС, поисково-спасательные работы на месте аварии завершены.

"По состоянию на 15.40 (мск) поисково-спасательные работы завершены. В результате аварии имеются пострадавшие. Для проведения санитарно-авиационной эвакуации были привлечены два вертолета Московского авиационного центра, а также кареты Московского центра экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении ведомства.

Организовано оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, а также информирование населения по сложившейся обстановке.

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пассажир: во въехавшем в переход в Москве автобусе "почти никого не было"
Как заявил РИА Новости заммэра Леонид Печатников, власти Москвы окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом. Он уточнил, что, по предварительным данным, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим – по 500 тысяч рублей. "Но это пока не точная информация, может быть, она (материальная помощь — ред.) будет еще больше", — подчеркнул он.

Кроме того, пресс-служба ГУП МО "Мострансавто" сообщила, что пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом на западе Москвы, получат до 500 тысяч рублей по ОСАГО за вред жизни и здоровью.

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© РИА Новости
Виновные должны быть наказаны - Собянин на месте ДТП с автобусом в Москве
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