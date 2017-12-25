В Белгороде арестовали пенсионерку, задушившую внука из жалости к дочери

ВОРОНЕЖ, 25 дек — РИА Новости. Суд заключил под стражу 71-летнюю жительницу Белгородской области, которая, по версии следствия, задушила шестимесячного внука, решив, что ее дочери тяжело с двумя детьми, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.

Ранее сообщалось, что 19 декабря 71-летняя женщина была в доме у своей дочери в селе Сергеевка Старооскольского городского округа. По версии следствия, решив, что дочери тяжело одной воспитывать двух сыновей — восьми лет и шести месяцев, бабушка задушила младшего внука. В отношении пожилой жительницы Старого Оскола следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего", санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Обвиняемая арестована на два месяца", — сказала Козырева, отметив, что состояние здоровья бабушки позволяет ей находиться под стражей.

По словам Козыревой, дети родились от разных отцов, их мать жила без мужа. В рамках расследования СК будет выяснять условия проживания детей и окружение матери.