Момент наезда автобуса на толпу в Москве попал на видео

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Известия" опубликовали момент наезда автобуса на людей в пешеходном переходе на станции метро Славянский бульвар в Москве.

В ролике видно, как автобус таранит толпу.

По последним данным, в результате наезда пять человек погибли. Еще около пятнадцати пострадали. Водителя задержали и повезли в отдел полиции.

Как сообщили РИА Новости источники в экстренных службы Москвы, предварительно рассматриваются две версии: автобус могли "подрезать", либо у него отказали тормоза.