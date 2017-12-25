Источник назвал версии ДТП на западе Москвы, где автобус съехал в переход

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Рассматриваются две версии крупного ДТП у метро "Славянский бульвар" в Москве: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8 — Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.

"Предварительно рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. В ситуации на месте разбираются сотрудники полиции", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.