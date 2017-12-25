ГИБДД подтвердила информацию о четырех погибших в Москве

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, погибли после того, как автобус съехал по ступенькам в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8 — Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.

"По предварительным данным, 4 человека погибли после того как автобус съехал по ступенькам в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дальнейшая информация уточняется.