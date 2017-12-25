На Сахалине более пяти тысяч человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Около 5,5 тысячи человек в Сахалинской области остались без электроснабжения из-за снега, метели и сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.

Отмечается, что с 12.00 понедельника по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий на территории региона происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО АО "РАО ЭС Востока" — ПАО "Сахалинэнерго").

"Без электроснабжения остались бытовые потребители города Южно-Сахалинск, города Макаров и в 4 населенных пунктах области (около 5,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 11,5 МВт", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 4 бригады в составе 8 человек и 4 единиц специальной техники. Температура наружного воздуха — минус 4 градуса по Цельсию.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя Министра энергетики РФ, заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ, отмечает министерство.