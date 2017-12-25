Деятели культуры попросили изменить меру пресечения Апфельбаум

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Артисты, деятели культуры и искусства просят смягчить меру пресечения директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум по делу режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Все они ходатайствуют, просят изменить моей подзащитной меру пресечения на не связанную с ограничением свободы", — сообщила в Басманном суде Москвы адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова.

В списке более 50 фамилий, среди которых экс-министр культуры РФ и посол России в Ватикане Александр Авдеев, директор Большого театра Владимир Урин, артисты Лев Додин, Александр Калягин, Сергей Власов, руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий и другие известные люди.

"Все указанные люди дают положительную характеристику Апфельбаум", — добавила адвокат.

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста директору РАМТ.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ Апфельбаум участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

По словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

Известному режиссеру вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Сам режиссер считает обвинение "вымышленным и абсурдным".