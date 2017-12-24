МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Гражданская жена полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого по делу о крупных взятках, Марина Семынина опровергла информацию о своем отъезде за границу и сообщила РИА Новости, что находится в России.

"Пишут, что 18 декабря я уехала (из России), но 21 декабря (журналисты) видели меня воочию. Мои паспорта (для следователей) недоступны, к их сожалению. Если захочу, в любой момент уеду. Пока не собираюсь", — сказала Семынина агентству, отметив, что находится "в просторах нашей родины".

Ранее некоторые новостные агентства сообщили, что Семынина 18 декабря уехала из России. Однако 21 декабря она выступила в Москве на пресс-конференции, где со своими адвокатами рассказала о давлении на нее со стороны правоохранительных органов и жаловалась на многочисленные обыски в квартире.

Марина Семынина проходит по делу Захарченко в качестве свидетеля.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.