Кадыров рассказал о террористах, готовящих атаки в Чечне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у властей региона есть информация о террористах, отправленных атаковать республику.

"Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: "Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим". Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии", — сказал он в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Кадыров добавил, что в республике их ждут, чтобы сразу забрать и уничтожить. "Мы полностью все каналы, все ходы, выходы контролируем. Потому что, если они дойдут, то они действительно совершат преступление, террористический акт. Поэтому мы заранее должны знать, где и чем они занимаются", — отметил глава Чечни.

По данным ФСБ, за прошедший год в России удалось предотвратить 23 теракта. При этом с 2011 года в результате принятых мер практически в десять раз снизилось количество совершаемых в стране преступлений террористической направленности.