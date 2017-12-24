В Подмосковье электричка насмерть сбила двух женщин

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Электропоезд сбил насмерть двух пожилых женщин возле платформы "Удельная" в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

"Электропоезд "Москва-Голутвин" смертельно травмировал двух пожилых женщин, одна из которых 1933 года рождения, возраст второй устанавливается. Они переходили железную дорогу в неположенном месте возле платформы "Удельная", — сказал собеседник агентства.

На месте работает транспортная полиция, выясняются обстоятельства случившегося.