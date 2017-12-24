В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Электропоезд сбил насмерть женщину, переходившую железную дорогу возле станции Сергиев Посад в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО.

"На станции Сергиев Посад женщина получила смертельную травму. Она переходила железнодорожные пути по настилу. Заметив ее, машинист электропоезда применил звуковой сигнал, но женщина на него не отреагировала и столкновения избежать не удалось", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на вид женщине 40-45 лет. По факту ее смерти транспортные полицейские проводят проверку.