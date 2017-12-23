Полиция рассказала детали о жертвах ДТП с микроавтобусом в Ставрполье

ПЯТИГОРСК, 23 дек — РИА Новости. Житель Грузии и Минеральных Вод погибли в ДТП с грузовой "Газелью" и микроавтобусом Mercedes утром на Ставрополье, сообщает краевое управление ГИБДД.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении грузовой "Газели" с микроавтобусом на Ставрополье. По предварительной версии, водитель "Газели" допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным пассажирским микроавтобусом Mercedes, двигающимся по маршруту Ессентуки — Ставрополь.

"В результате ДТП погибли 2 человека: пассажир "Газели" — 32-летний житель Грузии и пассажир Mercedes — 60-летний житель Минеральных Вод. На данный момент времени известно о шести пострадавших — оба водителя и 4 пассажира микроавтобуса, точное количество уточняется", — отметили в управлении.

Предположительно, водитель грузовой "Газели" совершал манёвр разворота, добавили в УГИБДД.