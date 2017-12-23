Полиция рассказала детали о жертвах ДТП с микроавтобусом в Ставрполье

ПЯТИГОРСК, 23 дек — РИА Новости. Житель Грузии и Минеральных Вод погибли в ДТП с грузовой "Газелью" и микроавтобусом Mercedes утром на Ставрополье, сообщает краевое управление ГИБДД.
"В результате ДТП погибли 2 человека: пассажир "Газели" — 32-летний житель Грузии и пассажир Mercedes — 60-летний житель Минеральных Вод. На данный момент времени известно о шести пострадавших — оба водителя и 4 пассажира микроавтобуса, точное количество уточняется", — отметили в управлении.
Предположительно, водитель грузовой "Газели" совершал манёвр разворота, добавили в УГИБДД.