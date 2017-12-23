В Чечне три человека погибли в ДТП с тремя машинами

ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. Три человека погибли и один получил травмы в результате ДТП в Наурском районе Чечни с участием трех машин, в числе которых "Камаз", сообщила в субботу пресс-служба МВД по Чечне.

"На 47-м километре автодороги Моздок – Кизляр столкнулись двигавшиеся со стороны Кизляра "Камаз" и Mercedes и ехавшая навстречу автомашина марки BMW. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались водитель Mercedes 1978 г.р., а также водитель BMW 1952 г.р. и его пассажирка 1964 г.р", — говорится в сообщении.

В BMW была еще одна пожилая женщина, она с телесными повреждениями доставлена в Наурскую районную больницу.

Столкновение произошло между селами Новотерское и Левобережное.

Обстоятельства и степень вины участников ДТП устанавливаются.