Горноспасатели продолжат разбор завала на шахте "Есаульская" ночью

КЕМЕРОВО, 20 дек — РИА Новости. Два отделения горноспасателей в ночь на четверг продолжат аварийно-спасательную операции на шахте "Есаульская" в Новокузнецком районе, где за завалом горной породы заблокированы трое рабочих, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Кемеровской области.

Обрушение породы произошло в 19.10 (15.10 мск) на тупиковом вентиляционном штреке в 100 метрах от места проведения горных работ. В это время под землей находились 99 горняков, 96 из них самостоятельно вышли на поверхность. Еще трое остаются за завалами, связь с ними установлена, травм нет.

"Сейчас на шахте ведутся все необходимые работы и разбор завала. Аварийно-спасательная операция при необходимости будет продолжаться всю ночь. Всего от МЧС привлечен 61 человек и пять единиц техники", — сказал собеседник агентства.

По данным спасателей и властей, аэрогазовая обстановка на шахте в норме, превышения предельно допустимой концентрации метана нет. Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым.

Ранее Тулеев по радиосвязи переговорил с одним из находящимся за завалом горняков Алексеем Ильиных. Губернатор сообщил ему, что спасательная операция идет со стороны завала длиной 6-7 метров, горноспасатели разгребают породу вручную. Кроме того, прорабатывается план подойти к месту, где находятся шахтеры, с другой стороны. Это примерно 11 метров. Как подчеркнул Тулеев, если спасательная операция затянется, рассматривается вариант пробурить скважину сверху завала для обеспечения горняков водой и питанием.

Алексей Ильиных передал губернатору от всех троих горняков, что у них пока все нормально, кислорода достаточно. "Ребятам привет. Все на контроле держим. Удачи нам всем", — сказал Аман Тулеев в конце переговоров.

Шахта "Есаульсая" принадлежит компании "Южкузбассуголь", входящей в группу Evraz. Шахта образованна в 1984 году, разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение.