СК проверяет данные о нападении собак на беременную женщину в Калуге

ВОРОНЕЖ, 20 дек — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о нападении стаи собак на беременную женщину на территории больницы в Калуге, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.

Информация о нападении собак на беременную женщину появилась днем 20 декабря в одном из местных СМИ. По данным издания, женщина приехала в детскую больницу к старшей дочери, которую госпитализировали ночью, и по дороге в приемный покой на нее набросились три собаки. Калужанке на помощь пришел охранник, который палкой прогнал животных. Женщине в больнице скорой помощи обработали укусы.

"По данному факту… организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по статье 293 УК РФ ("Халатность")", — сообщает следствие.

Следствие, ссылаясь на СМИ, добавляет, что пострадавшая написала заявление на имя главного врача больницы с просьбой разобраться в ситуации.