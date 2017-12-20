Росгвардия подтвердила ликвидацию мужчины, взорвавшего гранату в Ставрополе

Ситуация около жилого дома в Ставрополе, где произошел взрыв гранаты. 20 декабря 2017

Ситуация около жилого дома в Ставрополе, где произошел взрыв гранаты. 20 декабря 2017

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии ликвидировали злоумышленника, который привел в действие взрывное устройство в многоквартирном доме в Ставрополе, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ Нацгвардии РФ.

"В Ставрополе прибывшие сотрудники правоохранительных органов блокировали многоквартирный дом, в котором произошел взрыв. Сотрудники Росгвардии ликвидировали злоумышленника, который привел в действие взрывное устройство", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 декабря в одной из квартир многоэтажного дома в городе Ставрополе произошел взрыв неустановленного самодельного взрывного устройства. В указанной квартире находился мужчина, который на требование сотрудников правоохранительных органов сдаться властям ответил отказом и предпринял попытку подрыва гранаты, преступник был нейтрализован, отметили в СК.

В настоящее время на месте происшествия работают представители следственного комитета, ФСБ и полиции региона.