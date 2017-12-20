Журфак МГУ опроверг информацию об эвакуации из-за звонков о "минировании"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эвакуации из здания факультета журналистики Московского государственного университета на улице Моховой в Москве не проводилось, никаких звонков от анонимов не поступало, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе факультета.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что около 100 человек эвакуированы из здания факультета журналистики МГУ на Моховой улице в центре Москвы после анонимного звонка об угрозе взрыва.

"Никаких звонков не поступало. Мы продолжаем работать в штатном режиме. Идут занятия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета.