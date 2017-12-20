Сообщения о "минировании" зданий в Ставрополе не подтвердились

ПЯТИГОРСК, 20 дек — РИА Новости. Сообщения о взрывоопасных предметах в нескольких зданиях Ставрополя не подтвердились, сообщили в среду РИА Новости в городской администрации.

Ранее главное управление МВД по Ставропольскому краю сообщило, что несколько анонимных звонков об опасных предметах поступило в Ставрополе. По сообщениям в местной прессе и социальным сетям, эвакуация проводилась в нескольких школах в Михайловске, в торговых центрах, больницах, поликлиниках и рынке в Ставрополе.

"По нашим данным, сообщения не подтвердились", — сказал собеседник агентства.

В ГУМВД по региону подтвердили, что никаких опасных предметов после звонков анонимов обнаружено не было. "В органы внутренних дел Ставропольского края поступил ряд анонимных звонков об опасных предметах. Сотрудниками полиции совместно с другими экстренными службами приняты необходимые меры по обеспечению безопасности граждан. По результатам проведенных мероприятий опасных предметов не обнаружено", — сообщило главное управление МВД по Ставропольскому краю