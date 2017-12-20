Эксперт оценил возможность амнистии Улюкаева

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Амнистия для осуждённого за взятку экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева крайне маловероятна, хотя и не ограничена законом; если бывший министр попадёт под амнистию, то могут быть освобождены и остальные коррупционеры, сообщил в среду РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее выразил мнение, что осужденного к восьми годам колонии за взятку Улюкаева освободят летом 2018 года по готовящейся амнистии.
"Алексей Улюкаев практически не может освободиться по амнистии, так как его преступление — далеко не средней тяжести, а особо тяжкое. Если и будет объявлена амнистия по такой категории преступлений, то будут освобождены и остальные коррупционеры", — сказал Синицын.
"Такая возможность, хоть и формально есть, однако она крайне маловероятна", — резюмировал Синицын.
В свою очередь, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов сообщил РИА Новости, что прогнозировать амнистию для Улюкаева пока сложно.
"Безусловно, для однозначного ответа необходимо проанализировать хотя бы проект предполагаемой амнистии. В связи с чем на данном этапе что-либо прогнозировать сложно. К примеру, масштабная амнистия в честь годовщины 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, проведённая в 2015 году, не предполагала какого-либо освобождения от наказания либо сокращения части не отбытого срока в отношении лиц, осуждённых по статье 290 УК РФ", — сказал он.
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова о масштабной амнистии в следующем году. Омбудсмен озвучил свое предложение в беседе после церемонии вручения государственных наград за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности.
Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и после освобождения запрещено на 8 лет работать на госслужбе. Приговор вызвал резонанс, ряд правозащитников выступили с критикой в адрес процесса, в частности, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева обратила внимание на то, что вина Улюкаева была доказана показаниями Сечина, который не явился на суд.