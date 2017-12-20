Эксперт оценил возможность амнистии Улюкаева

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Амнистия для осуждённого за взятку экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева крайне маловероятна, хотя и не ограничена законом; если бывший министр попадёт под амнистию, то могут быть освобождены и остальные коррупционеры, сообщил в среду РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее выразил мнение, что осужденного к восьми годам колонии за взятку Улюкаева освободят летом 2018 года по готовящейся амнистии.

"Алексей Улюкаев практически не может освободиться по амнистии, так как его преступление — далеко не средней тяжести, а особо тяжкое. Если и будет объявлена амнистия по такой категории преступлений, то будут освобождены и остальные коррупционеры", — сказал Синицын.

Как сообщил адвокат, хотя формально закон об амнистии не содержит в себе ограничений, по какому критерию освобождать осужденных: за преступления средней тяжести или другие. Однако на практике в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, амнистия не объявляется.

"Такая возможность, хоть и формально есть, однако она крайне маловероятна", — резюмировал Синицын.

В свою очередь, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов сообщил РИА Новости, что прогнозировать амнистию для Улюкаева пока сложно.

"Безусловно, для однозначного ответа необходимо проанализировать хотя бы проект предполагаемой амнистии. В связи с чем на данном этапе что-либо прогнозировать сложно. К примеру, масштабная амнистия в честь годовщины 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, проведённая в 2015 году, не предполагала какого-либо освобождения от наказания либо сокращения части не отбытого срока в отношении лиц, осуждённых по статье 290 УК РФ", — сказал он.

Идея объявления амнистии к 100-летию революции в России была высказана членами СПЧ на встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в конце мая. Как сообщил глава СПЧ Михаил Федотов по итогам встречи, правозащитники передали Кириенко соответствующую концептуальную записку. Председатель СПЧ подчеркнул, что совет надеется на поддержку этой инициативы главой государства, правозащитники тогда выразили готовность проработать соответствующий проект постановления для внесения в Госдуму и предложили впервые распространить амнистию не только на уголовные статьи, но также и на административные правонарушения — провести "административную амнистию".

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова о масштабной амнистии в следующем году. Омбудсмен озвучил свое предложение в беседе после церемонии вручения государственных наград за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и после освобождения запрещено на 8 лет работать на госслужбе. Приговор вызвал резонанс, ряд правозащитников выступили с критикой в адрес процесса, в частности, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева обратила внимание на то, что вина Улюкаева была доказана показаниями Сечина, который не явился на суд.