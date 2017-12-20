Челябинский меткомбинат оштрафовали за сброс сточных вод в реку

ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек – РИА Новости. Суд в среду назначил штраф в 100 тысяч рублей Челябинскому металлургическому комбинату (входит в группу "Мечел"), который сбрасывал в реку Миасс сточные воды, сообщила пресс-служба Металлургического районного суда Челябинска.

По данным райсуда, по материалам, полученным в ходе проведенных лабораторных испытаний, а также представленным ПАО "ЧМК", в отношении последнего управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области направило в суд материалы административного дела с требованием приостановления деятельности предприятия на срок 90 суток. Как уточняет управление, ЧМК с 16 октября 2016 года по 3 октября 2017 года "осуществляет сброс сточных вод в реку Миасс с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы максимального содержания загрязняющих веществ, в том числе экстремальные содержания ртути".

"Выслушав участников процесса, исследовав многочисленные материалы дела, суд постановил признать Челябинский металлургический комбинат виновным в совершении административного правонарушения…. и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, уточняется в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 суток, добавляет пресс-служба райсуда.

Представители ЧМК не оспаривали в судебных заседаниях факты сброса сточных вод в реку Миасс с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы максимального содержания загрязняющих веществ, но в защиту репутации предприятия утверждали, что ртуть в принципе в производстве не используется, добавили в райсуде.

ЧМК входит в группу "Мечел", в составе которой более 20 промышленных предприятий — производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером компании является председатель совета директоров Игорь Зюзин.