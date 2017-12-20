Челябинский меткомбинат оштрафовали за сброс сточных вод в реку

ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек – РИА Новости. Суд в среду назначил штраф в 100 тысяч рублей Челябинскому металлургическому комбинату (входит в группу "Мечел"), который сбрасывал в реку Миасс сточные воды, сообщила пресс-служба Металлургического районного суда Челябинска.
"Выслушав участников процесса, исследовав многочисленные материалы дела, суд постановил признать Челябинский металлургический комбинат виновным в совершении административного правонарушения…. и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, уточняется в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 суток, добавляет пресс-служба райсуда.
ЧМК входит в группу "Мечел", в составе которой более 20 промышленных предприятий — производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером компании является председатель совета директоров Игорь Зюзин.