Следствие просит продлить срок домашнего ареста экс-главы Удмуртии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Следствие просит продлить срок домашнего ареста экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву, обвиняемому в получении взятки в 140 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Ходатайство следствия о продлении домашнего ареста суд рассмотрит 25 декабря", — сказала она. Царева уточнила, что СК просит оставить Соловьева под домашним арестом до 4 апреля 2018 года.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За это Соловьев, считают в СК РФ, должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.

Соловьев дает подробные признательные показания и изобличает соучастников.