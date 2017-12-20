На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 15 километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек — РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 15 тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"В среду на вулкане произошел выброс пепла и газов на высоту до 15 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся приблизительно на 50 километров на северо-восток от исполина", — сказал представитель службы.
Сообщений о выпадении пепла в населенных пунктах края не поступало.
Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что мелкие частицы пепла из вулкана могут попасть в механизмы пролетающих самолетов и вертолетов.
Безымянный расположен примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки. Его высота — 2,9 тысячи метров.