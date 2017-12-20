На Камчатке проводят массовые эвакуации из-за сообщений о "минировании"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 дек — РИА Новости. Сразу несколько социальных учреждений и крупных торговых центров в Петропавловске-Камчатском эвакуированы из-за анонимных сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ФСБ.

"Ведется эвакуация городской больницы № 1, больницы "Водник", СИЗО, административного здания на улице Ленинградская, 35, нескольких торговых центров в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из городских школ", — сказала представитель пресс-службы, отметив, что точное количество зданий, куда поступили сообщения о "минировании", уточняется.

Она отметила, что в настоящее время сотрудники оперативных служб проверяют достоверность данных сообщений. На месте работают сотрудники полиции, ФСБ, взрывотехники, кинологи и представители других ведомств. "Сообщения о "минировании" поступали в виде телефонного звонка", — добавили в ФСБ.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.