Экс-председатель московского Эргобанка предстанет перед судом

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Перед судом в Москве предстанет бывший председатель правления "Эргобанка" Вячеслав Бармин, обвиняемый в хищении более 750 миллионов рублей, сообщила во вторник пресс-служба СК РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ООО КБ "Эргобанк" Вячеслава Бармина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой 160 УК РФ "присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному"… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 31 декабря 2015 года Бармин, являясь председателем правления Эргобанка и обладая полномочиями по распоряжению имуществом банка, присвоил находившиеся в кассе банка деньги на общую сумму более 750 миллионов рублей, при этом деньги в кредитную организацию не вернул. Уголовное дело было возбуждено в январе этого года на основании материалов Банка России и соответствующего заявления Агентства по страхованию вкладов.

У Эргобанка, на основании приказа Банка России, с 15 января 2016 года отозвана лицензия. Отмечалось, что при неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые кредитные риски.

Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 2015 года 326-е место в банковской системе РФ.