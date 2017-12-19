Россельхознадзор обнаружил вспышку АЧС в Крыму и грипп птиц под Костромой

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) в Крыму, а также грипп птиц на территории Костромской области, сообщает ведомство во вторник.

На полуострове вирус обнаружили 16 декабря в материале, отобранном от трупа дикого кабана, найденного в пяти километрах юго-восточнее города Старый Крым Кировского района. Геном вируса гриппа А птиц подтип Н5 нашли 19 декабря у кур, принадлежащих ЗАО "Птицефабрика Костромская".

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Республики Крым и Костромской области под контролем территориальных управлений Россельхознадзора", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.