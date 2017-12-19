17:1319.12.2017
(обновлено: 17:32 19.12.2017)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Двадцатое декабря объявлено в Ненецком автономном округе днем траура после крушения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре.
Число жертв катастрофы достигло трех человек. Среди погибших женщина 1987 года рождения, четырехлетний ребенок и мужчина 1959 года рождения, который был участником эстафеты олимпийского огня в 2014 году. Остальные пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Ан-2 выполнял рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута и потерпел крушение около 10.30. На борту находились два члена экипажа и одиннадцать пассажиров.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователи назвали три возможные причины катастрофы: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности.
Самолет Ан-2, летевший из Нарьян-Мара в поселок Харута, совершил жесткую посадку в аэропорту в районе половины одиннадцатого утра.
На борту в этот момент находились два члена экипажа и 11 пассажиров.
На данный момент известно, что погибли три человека. 20 декабря объявлено в регионе днем траура. Состояние пострадавших в катастрофе оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Им на помощь в больницу Нарьян-Мара были направлены травматологи, хирурги, нейрохирурги и другие специалисты из Архангельска.
На место катастрофы прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский (справа на первом плане).
Северо-Западное следственне управление на транспорте СКР после ЧП возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".
Следствие рассматривает три возможных версии крушения самолета — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или возможные технические неисправности.
Расследованием причин крушения самолета в Ненецком автономном округе займется комиссия МАК.
Комиссию для проверки перевозчика в связи с крушением самолета создали и в Ространснадзоре.