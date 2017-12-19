МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Двадцатое декабря объявлено в Ненецком автономном округе днем траура после крушения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре.

Число жертв катастрофы достигло трех человек. Среди погибших женщина 1987 года рождения, четырехлетний ребенок и мужчина 1959 года рождения, который был участником эстафеты олимпийского огня в 2014 году. Остальные пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Ан-2 выполнял рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута и потерпел крушение около 10.30. На борту находились два члена экипажа и одиннадцать пассажиров.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следователи назвали три возможные причины катастрофы: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности.