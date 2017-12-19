Один из погибших при крушении Ан-2 в НАО был факелоносцем Олимпиады-2014

МУРМАНСК, 19 дек – РИА Новости. Скончавшийся в больнице после крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара Игорь Ледков был бригадиром оленеводческой бригады и факелоносцем Олимпиады-2014, сообщил РИА Новости начальник отдела спорта и туризма департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Игорь Шевелев.

"Игорь Ледков был факелоносцем олимпийского огня Олимпиады-2014, бригадиром оленеводческой бригады колхоза поселка Красное. Он бежал здесь, в Ненецком округе", — сказал Шевелев.

Известно, что кроме Ледкова 1959 года рождения, в катастрофе погибли женщина 1987 года рождения и 4-летний ребенок. Его, по данным местных СМИ, родители отправили к родственникам в поселок Харута.

Самолет Ан-2 (ТВС-2МС), выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. По официальным данным, погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, 20 декабря объявлено в регионе днем траура.