В Чувашии полицейский насмерть сбил пешехода

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Полицейский насмерть сбил пешехода в Чувашии, проходит служебная проверка, сообщается на сайте МВД по Чувашской Республике.

"Около 18 часов 16 декабря возле деревни Сидукассы в Моргаушском районе на 617 километре трассы "М-7" сотрудник полиции, управляя автомашиной "Фольксваген Пассат" совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, которая от полученных травм скончалась на месте", — говорится на сайте.

Отмечается, что на место происшествия прибыл глава МВД по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин, следственно-оперативная группа МВД, сотрудники СУ СК РФ по Чувашии и специалисты экстренных служб.

"По данному факту руководством МВД по Чувашской Республике назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

СУСК по Чувашии сообщает, что полицейский совершил наезд во внеслужебное время, управляя личным автомобилем. Он не покинул место дорожно-транспортного происшествия, в ближайшее время будет направлен на медицинское освидетельствование. Также назначена автотехническая экспертиза.