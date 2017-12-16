В Урванском районе КБР отменили режим контртеррористической операции

НАЛЬЧИК, 16 дек — РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный вечером в пятницу в Урванском районе Кабардино-Балкарии, отменен после ликвидации боевика, напавшего на силовиков, сообщает оперативный штаб в регионе.

"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ РФ по КБР принято решение о снятии режима КТО с 09.20 мск субботы", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что действовавшие на части территории Урванского района временные ограничения отменены.

Вечером в пятницу силовики попытались остановить подозрительный автомобиль неподалеку от селения Урвань в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Находившийся в нем мужчина открыл по ним огонь, после чего завязалась перестрелка. С 18.10 мск пятницы на части территории Урванского района республики был введен режим КТО. Нападавший был уничтожен в ходе перестрелки. По имеющейся информации, в машине он находился один. По данным источника, предварительно его личность установлена – это 29-летний житель республики по фамилии Урусов, который являлся приверженцем религиозно-экстремистской идеологии.