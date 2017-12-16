МЧС опровергло падение внеземных объектов в Сочи

СОЧИ, 16 дек – РИА Новости. Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи, информация о котором появилась в социальных сетях в пятницу, в экстренные службы не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи в экстренные службы не поступало", — заявили в ведомстве.
Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье", сообщив представителям прессы, что "падения объектов внеземного происхождения на федеральные дороги Краснодарского края и Республики Адыгея не зафиксировано, все дороги в штатном режиме".
В конце ноября в соцсетях появились видео, снятые, якобы, очевидцами, о падении светящегося круглого объекта на южной окраине столицы Среднего Урала, в районе аэропорта Кольцово и "Экспо". Участник Уральской болидной сети Илья Янковский написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что его камера засняла некий объект над Свердловской областью, который полностью сгорел в ночь на понедельник. Позже выяснилось, что "падение метеорита" на южной окраине Екатеринбурга было акцией выставочного центра "Екатеринбург-Экспо".