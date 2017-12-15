ФСБ подавила всплеск активности ИГ* в Москве и Петербурге

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила за неделю два крупных теракта, которые планировались членами запрещенной в России группировкой ИГ* в Москве и Петербурге.

Трое выходцев из Средней Азии, состоящих в ИГ*, были арестованы 12 декабря в московском регионе. По сообщению ФСБ, они подозреваются в подготовке терактов в Москве в период новогодних праздников и кампании по выборам президента.

Кроме того, силовики пресекли деятельность ячейки "Исламского государства*" в северной столице – там ФСБ 13-14 декабря задержала семь экстремистов, планировавших осуществить теракт 16 декабря. Оперативники изъяли много взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.

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Постоянная контртеррористическая готовность

Комментируя эти операции, член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор (ФСБ) запаса Александр Михайлов подчеркнул, что Россия сегодня в состоянии постоянной контртеррористической готовности, что облегчает поимку террористов.

Собеседник агентства объяснил участившиеся в последнее время задержания членов ИГ* тем, что правоохранителям удается поймать много представителей террористических группировок, через которых удается выходить на других террористов и предотвращать теракты.

В то же время ветеран спецслужбы отметил сохраняющуюся угрозу со стороны "боевиков-одиночек", напомнив, что значительная часть терактов осуществляется без применения традиционных средств совершения преступлений – без взрывчатки и огнестрельного оружия именно такими людьми.

Telegram не виноват

Говоря о средствах координации террористов, эксперт призвал не "демонизировать" применяемый радикалами и широко распространенный в мире мессенджер Telegram, аргументировав свое мнение тем, что боевики могут координироваться и при помощи других приложений или шифрованным языком.

Михайлов пояснил, что террористы могут общаться на наречиях, с которых может не быть переводчиков, или специальными завуалированными фразами, понятными только им.

Ветеран ФСБ охарактеризовал членов ИГ* как людей, которые уже давно получили опыт конспиративной деятельности. Михайлов уверен, что даже если бы они говорили на понятном русском языке, обычный человек не смог бы найти в их речи ключевых слов, по которым экстремистов можно было бы заподозрить в подготовки терактов.

Главные результаты ФСБ

Всего, согласно докладу директора ФСБ Александра Бортникова, в 2017 году российские спецслужбы ликвидировали 78 террористов и их пособников, 1018 бандитов были задержаны, в результате чего были предотвращены 18 крупных терактов.

По его словам, особенную опасность, представляют члены ИГ*, которые возвращаются в Россию после разгрома группировки в Сирии и могут войти в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также принять участие в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков.

Выступая 12 декабря перед Национальным антитеррористическим комитетом, Бортников заверил, что правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в стране по линии противодействия терроризму, добавив, что проводимые в 2017 году ФСБ работы по профилактике терроризма позволили склонить к отказу от экстремистской деятельности 650 человек.

*Запрещенная в России террористическая организация