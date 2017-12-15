ФСБ подавила всплеск активности ИГ* в Москве и Петербурге

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила за неделю два крупных теракта, которые планировались членами запрещенной в России группировкой ИГ* в Москве и Петербурге.
Кроме того, силовики пресекли деятельность ячейки "Исламского государства*" в северной столице – там ФСБ 13-14 декабря задержала семь экстремистов, планировавших осуществить теракт 16 декабря. Оперативники изъяли много взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.
Постоянная контртеррористическая готовность
Собеседник агентства объяснил участившиеся в последнее время задержания членов ИГ* тем, что правоохранителям удается поймать много представителей террористических группировок, через которых удается выходить на других террористов и предотвращать теракты.
В то же время ветеран спецслужбы отметил сохраняющуюся угрозу со стороны "боевиков-одиночек", напомнив, что значительная часть терактов осуществляется без применения традиционных средств совершения преступлений – без взрывчатки и огнестрельного оружия именно такими людьми.
Telegram не виноват
Михайлов пояснил, что террористы могут общаться на наречиях, с которых может не быть переводчиков, или специальными завуалированными фразами, понятными только им.
Ветеран ФСБ охарактеризовал членов ИГ* как людей, которые уже давно получили опыт конспиративной деятельности. Михайлов уверен, что даже если бы они говорили на понятном русском языке, обычный человек не смог бы найти в их речи ключевых слов, по которым экстремистов можно было бы заподозрить в подготовки терактов.
Главные результаты ФСБ
По его словам, особенную опасность, представляют члены ИГ*, которые возвращаются в Россию после разгрома группировки в Сирии и могут войти в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также принять участие в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков.
Выступая 12 декабря перед Национальным антитеррористическим комитетом, Бортников заверил, что правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в стране по линии противодействия терроризму, добавив, что проводимые в 2017 году ФСБ работы по профилактике терроризма позволили склонить к отказу от экстремистской деятельности 650 человек.
*Запрещенная в России террористическая организация