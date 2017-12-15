Поклонская призвала пересмотреть законодательство из-за ситуации с фермером

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская считает необходимым пересмотреть российское законодательство в части незаконного оборота специальных технических средств после истории с курганским фермером, которого подозревают в покупке запрещенного в РФ GPS-трекера.

В ходе ежегодной пресс-конференции у президента РФ Владимира Путина спросили, что он думает по поводу инцидента в Курганской области, где фермеру, который хотел прикрепить GPS-маячок на отбивающуюся от стада корову, вменяют незаконный оборот спецсредств. Президент ответил, что постарается разобраться в этом вопросе.

По словам Поклонской, люди, которые используют различные гаджеты в повседневной жизни, не должны нести уголовную ответственность за преступление в сфере незаконного оборота специальных технических средств (СТС).

"Например, возможное использование определенных технических средств родителями для безопасности своих детей, блогерами, владельцами животных или, например, абсурдная ситуация с фермером, обратившимся за помощью к президенту РФ на пресс-конференции, обвиняемым в уголовном преступлении за использование СТС для слежения за собственной коровой", — написала депутат на своей странице в Facebook.

Поклонская добавила, что 22 декабря по этому вопросу проведет заседание экспертной комиссии по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. "Будем обсуждать целесообразность внесения изменений в статьи 138.1 УК РФ и 20.23 КОАП РФ", — написала парламентарий.

Статья "незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, или лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья "нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" предусматривает штраф до пяти тысяч рублей.

По данным следствия, в конце январе жителя Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая многофункциональное устройство "Мини А8". Оно предназначено для передачи акустической информации из помещения. Данное устройство, уточняет следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации.

По данным Лебяжьевского райсуда Курганской области, в четверг суд постановил удовлетворить заявленное ходатайство гособвинителя о возвращении уголовного дела прокурору для устранения недостатков и проверки обоснованности привлечения мужчины к уголовной ответственности.