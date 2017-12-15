НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Инспектор ДПС в Новосибирске получил три года колонии общего режима за то, что превысил полномочия, поставив подножку одному из участников ДТП, с которым у него произошел конфликт, сообщает в пятницу прокуратура Новосибирской области.

"Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении действующего сотрудника полиции (инспектора ДПС) 31-летнего Максима Карандашова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "превышение должностных полномочий", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 февраля 2017 года при оформлении материалов о произошедшем ДТП между инспектором и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого Карандашов поставил потерпевшему подножку и толкнул вперед, отчего тот упал на землю, кратковременно потерял сознание и был госпитализирован.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что информацию о преступлении установили сотрудники службы собственной безопасности главка после проверки поступившей на "телефон доверия" жалобы на сотрудника. По данным полиции, один из участников ДТП пытался выхватить документы из рук инспектора, после чего тот толкнул его.

Суд приговорил инспектора к реальному лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, суд взыскал 70 тысяч рублей в счет возмещения морального ущерба потерпевшему. Приговор пока не вступил в силу.

"После вступления в законную силу приговора суда о признании сотрудника виновным, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", — добавили в ГУМВД.