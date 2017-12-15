Жительница Сочи получила два года колонии за ложное минирование

СОЧИ, 15 дек — РИА Новости. Жительница Сочи, находясь в нетрезвом состоянии, сообщила в полицию о минировании детской площадки, в ходе обследования указанной территории полиция не обнаружила опасных предметов, за ложное сообщение женщину приговорили к двум годам исправительной колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщение от женщины о том, что на одной из детских площадок, расположенной в Адлерском районе на улице Молокова, якобы находится пакет с содержимым, представляющим опасность, поступило в дежурную часть УВД по городу Сочи в пять утра.

"Обследовав указанную территорию, сотрудники полиции не обнаружили каких-либо предметов опасных для жизни и здоровья людей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники УВД совместно с сотрудниками службы УФСБ города Сочи в течение нескольких часов установили личность и местонахождение звонившей. Ею оказалась 48-летняя местная жительница. Женщину, находящуюся в нетрезвом состоянии, задержали и доставили в Отдел полиции, где она дала признательные показания", — говорится в сообщении ведомства.

Отделом дознания УВД по городу Сочи в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Учитывая собранные дознанием доказательства, Адлерский районный суд признал женщину виновной и приговорил ее к двум годам исправительных работ, уточняет пресс-служба.