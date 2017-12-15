"Роснефть" и "Коммерсант" заключили мировое соглашение

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. "Роснефть" и "Коммерсант" объявили о заключении мирового соглашения по иску нефтяной компании к издательскому дому о защите деловой репутации, "Коммерсант" принес извинения и удалит из публикации возмутившую "Роснефть" фразу, передает корреспондент РИА Новости с заседания суда.

"Поскольку мировое соглашение не противоречит действующему законодательству и не затрагивает интересы третьих лиц, подписано уполномоченными лицами, оно утверждается судом… Ответчики (АО "Коммерсант" и заместитель шеф-редактора АО "Коммерсантъ" Дмитрий Бутрин — ред.) признают некорректность оспариваемой истцом фразы, содержащейся в материале "Исправленного три года ждут" от 14.08.2017, размещенной на сайте "Коммерсант", а также отсутствие фактической необходимости в употреблении ответчиками наименования истца", — сказала судья.

Ответчики также признали, что не имели цели распространить сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца или его руководителей. "Ответчик удаляет упоминание истца из публикации. С учетом того, что ответчики до подписания настоящего мирового соглашения принесли свои извинения в связи с публикацией, истец не видит необходимости в продолжении судебного спора с ответчиком… стороны сделают совместное заявление для средств массовой информации", — зачитала судья текст соглашения.

В ноябре представитель "Роснефти" заявил в арбитражном суде Москвы, что компания может урегулировать миром спор по своему иску к газете "Коммерсант" о защите деловой репутации. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пояснил РИА Новости, что компания получила извинения от "Коммерсанта" в адрес ее главы Игоря Сечина и претензий к издательскому дому больше не имеет.

Иск "Роснефти" поступил в арбитраж 2 октября. Компания требовала опровержения информации, приведенной в статье заместителя шеф-редактора АО "Коммерсантъ" Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут". По мнению истца, автор текста написал об "условном" топ-менеджере компании, но этот пример закрепляет в общественном сознании негативный образ "Роснефти". Генеральный директор издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя РИА Новости информацию о подаче иска, тогда заявил, что не понимает сути претензий и будет ждать решения суда.

В середине августа на сайте газеты "Коммерсант" была опубликована статья заместителя главного редактора по экономической политике Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут" о поправках Минфина в федеральный закон о закупках для госкомпаний. В указанной статье автор, не называя никого конкретно, привел как пример конфликта интересов закупку чего-либо топ-менеджером "Роснефти" у своей жены. По мнению автора, такая сделка являлась бы законной в рамках действующего законодательства до установления судом ущерба компании.