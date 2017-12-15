Житель Псковской области пытался отправить пистолет "Почтой России"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Житель Псковской области отправил по почте в Оренбург австрийский пистолет марки "Glock", но "Почта России" перехватила подозрительную посылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

По данным почтового оператора, похожие на детали огнестрельного оружия предметы обнаружили в одной из посылок работники Псковского почтамта в ходе проверки почтовых отправлений с помощью специального досмотрового оборудования. О предположительно незаконном содержимом посылки проинформировали представителей правоохранительных органов.

"При комиссионном вскрытии почтового отправления в присутствии понятых был обнаружен австрийский пистолет марки "Glock" в разобранном виде. В настоящее время все изъятые предметы, а также данные отправителя и получателя переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.