Житель Псковской области пытался отправить пистолет "Почтой России"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Житель Псковской области отправил по почте в Оренбург австрийский пистолет марки "Glock", но "Почта России" перехватила подозрительную посылку, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"При комиссионном вскрытии почтового отправления в присутствии понятых был обнаружен австрийский пистолет марки "Glock" в разобранном виде. В настоящее время все изъятые предметы, а также данные отправителя и получателя переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.