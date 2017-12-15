Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу "ангарского маньяка"

ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ангарска Михаила Попкова, обвиняемого в совершении 60 преступных посягательств на жизни людей, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что Иркутский областной суд продлил срок ареста "ангарского маньяка" Попкова в связи с расследованиями новых эпизодов его преступной деятельности. Бывший милиционер признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За эти преступления он осужден на пожизненный срок в январе 2015 года. После вынесения приговора Попков признался в новых убийствах, и расследование было продолжено в рамках нового уголовного дела.

"Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ангарска 53-летнего Михаила Попкова. Следствием установлено, что в период с 1992 по 2010 годы Попков совершил 59 убийств и одно покушение на убийство женщины на территории Иркутской области", — сказал собеседник агентства.

Попков обвиняется в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство двух и более лиц, сопряженных с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Попков встречал женщин в вечернее и ночное время на улицах, предлагал подвезти или провести с ним время, после чего увозил в безлюдные места, где расправлялся с ними. Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Следы его автомобиля были обнаружены в местах, где находили жертв маньяка. По ним правоохранители установили преступника.

По данным судебно-психиатрической экспертизы, маньяку поставлен диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Иркутский областной суд.