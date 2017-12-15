На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту два с половиной километра

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Камчатский вулкан Карымский выбросил в пятницу столб пепла на высоту 2,5 километра, сообщает краевое ГУ МЧС.

"Утром 15 декабря …по спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) на вулкане Карымский зафиксирован пепловый выброс на высоту до 2500 метров… С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 50 километров в восточном направлении от вулкана в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в населенных пунктах Камчатского края пепел не выпал. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — более 1400 метров.