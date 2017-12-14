Россельхознадзор зафиксировал новую вспышку АЧС в Нижегородской области

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в дикой фауне на территории Нижегородской области, сообщает Россельхознадзор.

Так, 13 декабря в результате лабораторных исследований генетический материал вируса АЧС был выделен в патологическом материале, полученном от убитого кабана на территории ООО "Хохлома" в городском округе Семеновский.

"В настоящее время организовано проведение комплекса мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней, на территории городского округа Семеновский Нижегородской области, и предотвращению распространения возбудителя болезни", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что геном вируса АЧС был выделен 29 ноября в патологическом материале, отобранном из кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства "Шарпанское" того же городского округа Семеновский.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.