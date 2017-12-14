В Хабаровске более 20 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара

ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Пожарные в четверг эвакуировали 21 жильца многоэтажного дома в Хабаровске, где произошел пожар, трех человек госпитализировали, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

По данным МЧС, в 5.50 четверга (22.50 мск среды) в МЧС поступила информация о возгорании в девятиэтажном доме в районе ДОС (Большой Аэродром). Пожар возник на балконе квартиры первого этажа, далее пламя перекинулось в комнату. Хозяева квартиры, где произошло возгорание, обнаружили возгорание и покинули помещение, они также оповещали соседей о пожаре.

"В подъезде дома и квартирах было сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы приступили к разведке помещений и эвакуации людей. Всего с помощью спасательных устройств из квартир был эвакуирован 21 человек. Из них троих жильцов, обнаруженных на лестничных площадках на пятом и девятом этажах, огнеборцы передали врачам скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий", — говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, люди надышались угарным газом.

По данным МЧС, пожар полностью ликвидирован через два часа. Общая площадь пожара составила около 45 квадратных метров, от огня пострадала одна квартира на первом этаже.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать обогреватель типа "ветерок", который работал на балконе, где начался пожар. На месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.