Московский суд продлил арест украинцу Терновскому по делу об экстремизме

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до конца марта арест гражданину Украины Роману Терновскому, обвиняемому в экстремизме за участие в запрещенной в России группировке "Правый сектор", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемому Терновскому до 30 марта 2018 года", — сказала Царева.

Она добавила, что украинца обвиняют по части 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что на территории Ростовской области задержан гражданин Украины Терновский, причастный к деятельности экстремистской организации "Правый сектор"*.

По словам Петренко, Терновский в составе участников организации "Правый сектор"* неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, используя аккаунт в Facebook, он осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора" среди пользователей интернета, в том числе лиц, проживающих на территории РФ.

"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.